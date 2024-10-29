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أحمد جودة - القاهرة -

هيمنت الكرة الإسبانية بشكل مطلق على جوائز مجلة "فرانس فوتبول" للأفضل في العالم لموسم 2023-2024 خلال الحفل الذي جرى أمس الإثنين في باريس.

هيمنة مطلقة للكرة الإسبانية على جوائز الأفضل

وتوج الإسباني رودري نجم مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم وحصدت مواطنته أيتانا بوناماتي لاعبة برشلونة تفوز بجائزة أفضل لاعبة في العالم كما فاز لامين يامال نجم منتخب إسبانيا ونادي برشلونة بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم.



ونال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل مدرب في العالم في الوقت الذي حصد فيه النادي "الملكي" جائزة أفضل نادٍ في العالم، وفاز برشلونة الإسباني بجائزة أفضل فريق للكرة النسائية في العالم.

كما اقتسم كيليان مبابي نجم ريال مدريد حاليًا وباريس سان جيرمان الفرنسي سابقًا، جائزة أفضل هداف في العالم مع الإنجليزي هاري كين هداف بايرن ميونخ الألماني.

وفازت جينيفير هيرموسو لاعبة إسبانيا بجائزة سقراط لأفضل عمل إنساني.

وتوزعت باقي الجوائز بين الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز الفائز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم وإيما هايس مدربة تشيلسي سابقًا ومنتخب أمريكا حاليًا بجائزة أفضل مدربة للسيدات في العالم.

وشهد عام 2024 العديد من النجاحات بالنسبة لرودري، الذي حقق لقب الدوري الإنجليزي مع فريقه مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة على حساب آرسنال، كما افتتح الموسم بلقب الدرع الخيرية على حساب مانشستر يونايتد.

وعلى المستوى الدولي، حقق رودري لقب كأس أمم أوروبا 2024 مع منتخب إسبانيا، حيث قاد الفريق في مشواره للتتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

وتألق رودري في مشوار الفريق بالبطولة التي أقيمت في ألمانيا، ومر بالعديد من المطبات الصعبة مثل مواجهة ألمانيا في دور الـ8 وفرنسا في قبل النهائي، كما كان مفتاح الفوز على إنجلترا في المباراة النهائية ببرلين.

وحضر رودري الحفل وهو يسير على عكازات بعدما تعرض لإصابة في الرباط الصليبي الشهر الماضي مع مانشستر سيتي.

واقتسم الأوكرني أرتم دوبياك لاعب روما والألماني ماتس هوملز زميله في الفريق الإيطالي المركز التاسع والعشرين، وحل الإسباني أليخاندرو غريمالدو لاعب باير ليفركوزن الألماني في المركز الثامن والعشرين والبرتغالي فيتينا لاعب باريس سان جيرمان في المركز السابع والعشرين

وجاء الإنجليزي ديكلان رايس لاعب آرسنال في المركز السادس والعشرين، يليه الإنجليزي كول بالمر لاعب تشيلسي في المركز الخامس والعشرين والفرنسي ويليام ساليبا لاعب آرسنال في المركز الرابع والعشرين.

واحتل البرتغالي روبن دياز لاعب مانشستر سيتي المركز الثالث والعشرين يليه الألماني أنطونيو روديغير لاعب ريال مدريد في المركز الثاني والعشرين ثم الإنجليزي بوكايو ساكا لاعب آرسنال في المركز الحادي والعشرين والتركي هاكان تشالهان أوغلو لاعب إنتر ميلان في المركز العشرين والنرويجي مارتن أوديغارد لاعب آرسنال في المركز التاسع عشر والأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا في المركز الثامن عشر والأوروجوياني فيدريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد في المركز السابع عشر.

وفي المركز السادس عشر حل السويسري غرانيت تشاكا لاعب باير ليفركوزن والإسباني نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بلباو في المركز الخامس عشر والنيجيري ديمولا لوكمان لاعب أتالانتا في المركز الرابع عشر والإسباني داني أولمو لاعب برشلونة في المركز الثالث عشر والألماني فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن في المركز الثاني عشر والإنجليزي فيل فودين لاعب مانشستر سيتي في المركز الحادي عشر.

وحل الإنجليزي هاري كين هداف بايرن ميونخ في المركز العاشر والألماني توني كروس اللاعب السابق لريال مدريد في المركز التاسع والإسباني لامين يامال لاعب برشلونة في المركز الثامن والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا في المركز السابع والفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد في المركز السادس والنرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي في المركز الخامس، فيما جاء الإسباني داني كارفخال مدافع ريال مدريد في المركز الرابع والإنجليزي جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد في المركز الثالث والبرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد في المركز الثاني.

وهذه هي المرة الأولى من 21 عامًا التي يغيب فيها الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لمجلة "فرانس فوتبول".

وفازت بونماتي بجائزة أفضل لاعبة في العالم للمرة الثانية على التوالي بعد عام مليئ بالنجاحات، حيث حققت أربع ألقاب مع برشلونة متمثلة في لقب الدوري ودوري أبطال أوروبا والكأس وكأس السوبر.

وحققت بونماتي على المستوى الفردي لقب أفضل لاعبة في دوري الأمم الأوروبية وأفضل لاعبة في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وشهد الموسم الماضي تسجيل بونماتي 19 هدفًا في 41 مباراة شاركت بها في كل البطولات مع الفريق الكاتالوني.

واستحق يامال التتويج بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم متفوقًا على التركي أردا جولر لاعب ريال مدريد الذي حل في المركز الثاني يليه الإنجليزي كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد في المركز الثالث ثم الإنجليزي سافينيو لاعب مانشستر سيتي في المركز الرابع ثم الإسباني ب أو كوبارسي لاعب برشلونة في المركز الخامس.

وجاء البرتغالي جواو نيفيس لاعب باريس سان جيرمان في المركز السادس يليه الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو لاعب مانشستر يونايتد في المركز السابع ثم الفرنسي وارن زائير إيمري لاعب باريس سان جيرمان في المركز الثامن يليه الفرنسي تيل ماتيس لاعب بايرن ميونخ في المركز التاسع ثم الإيفواري كريم كوناتي لاعب ريد بول سالزبورج النمساوي في المركز العاشر.

كما فاز أنشيلوتي بجائزة أفضل مدرب في العالم بعدما بعدما قاد النادي "الملكي" للقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني في الموسم الماضي.

وتفوق أنشيلوتي على لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا وبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي وتشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني وجيان بييرو جاسباريني مدرب أتالانتا الإيطالي.

ولم يشارك المدرب الإيطالي في حفل توزيع الجوائز في ظل مقاطعة ريال مدريد للحفل اعتراضًا على عدم فوز نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وأصبح أنشيلوتي أول مدرب يتوج بجائزة يوهان كرويف لأفضل مدرب في العالم والتي تقدم لأول مرة في حفل فرانس فوتبول.

واقتسم هاري كين جائزة أفضل هداف في العالم مع كيليان مبابي بعد أن سجل كلاهما 52 هدفًا خلال موسم 2023-2024.

وتوج إيميليانو مارتينيز حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني ونادي أستون فيلا الإنجليزي بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم، ليصبح الأكثر فوزا بالجائزة في التاريخ بعد فوزه بالجائزة للعام الثاني على التوالي.

وتفوق مارتينيز على أندري لونين حارس ريال مدريد، وأوناي سيمون حارس مرمى أتلتيك بلباو ومايك ماينيان حارس مرمى ميلان، وجيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان.

وقال مارتينيز خلال مراسم تسلم الجائزة: "يشرفني العودة إلى هنا، وأشكر كل من ساعدني على الفوز بالجائزة".

وساهم مارتينيز في تتويج منتخب الأرجنتين بكأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) بعد أقل من عامين من الفوز مع "التانغو" بلقب مونديال قطر 2022.