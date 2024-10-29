نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غيابه عن المران.. هل تؤثر خسارة كأس السوبر على مشوار شيكابالا مع كرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، تدريباته الجماعية أمس الإثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لانطلاق منافساتها في الدوري المصري الممتاز، والتي يستهلها الفريق لمواجهة نظيره فريق البنك الأهلي.

وخسر فريق الزمالك، بطولة السوبر المصري أمام نظيره الأهلي بنتيجة 7-6، بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد بن زايد يوم الخميس الماضي.

شيكابالا يغيب عن مران الزمالك بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

غاب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تدريبات الفريق أمس الاثنين، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

وحصل شيكابالا على إذن من الجهاز الفني لفريق الزمالك بالغياب عن مران الأمس لظروف خاصة، وسط تخوف من قِبل مسؤولو الزمالك بشأن الحالة النفسية لنجم وقائد الفريق عقب اهداره ركلة جزاء أمام الأهلي، وخسارة بطولة السوبر المصري.

وترددت بعض الأخبار خلال الساعات الأخيرة، حول قرار قائد الزمالك خلال الفترة المقبلة، وهل يؤثر خسارة كأس السوبر أمام الأهلي على قرار استمراره داخل الملاعب خلال الفترة المقبلة خاصة مع اقتراب انطلاق منافسات الدوري الممتاز.

كاف يغرم شيكابالا عقب مواجهة السوبر الإفريقي أمام الأهلي

وفي نفس السياق، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة لقدم "كاف" العقوبات الموقعة على الزمالك بعد أحداث مباراة السوبر الإفريقي ضد الأهلي في شهر سبتمبر الماضي.

حيث قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم، إيقاف شيكابالا ثلاث مباريات في منافسات الأندية الإفريقية القادمة، بسبب سلوك غير رياضي، بالإضافة إلى تغريمه 10 آلاف دولار.

وجاءت عقوبات الزمالك كالتالي:

تغريم الزمالك 300 ألف دولار بسبب التهديد بالانسحاب.

-إيقاف شيكابالا 3 مباريات في إفريقيا بسبب تحريض زملائه على الانسحاب من المباراة.

- إيقاف ناصر منسي 3 مباريات وغرامة 10 آلاف دولار على اللاعب بسبب احتفاله المثير أمام جمهور الأهلي.

- تعليق غرامة 100 ألف دولار على الزمالك فى حال تكرار الأحداث.

موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في دوري نايل

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منافساتها في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم2024-2025، بمواجهة هامة وقوية أمام نظيره فريق البنك الأهلي.

وتنطلق صافرة مباراة فريق الزمالك، والبنك الأهلي، والتي يستضيفها ملعب استاد الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري نايل، يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.