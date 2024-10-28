نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من رودري على فوزه بجائزة الكرة الذهبية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإسباني رودري نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الستار عن حقيقة ما تردد حول فوزه بجائزة البالون دور 2024 الكرة الذهبية «ballon d'or»، والتي من المنتظر أن يتم الإعلان عن الفائز بها بعد قليل.

رودري عن فوزه بالكرة الذهبية: لا أعرف أي شيء

وتحدث رودري قائلا: "لأكون صريحًا، لا اعرف اي شيء، دعونا نرى ما الذي سيحدث."

واختتم حديثه:" شرف عظيم التواجد هنا والترشح مع أفضل لاعبين العالم، دعونا نرى ما الذي سيحدث.

وقد ظهر رودري خلال حفل الكرة الذهبية والتي تقام حاليا، وهو يحمل عكاز برفقة صديقتها لحضور الحفل المقام الليلة وسط أجواء رائعة.

