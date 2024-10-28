نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فاروق يهدد برحيله عن لجنة الحكام بعد جلسته مع رئيس اتحاد الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، أكد أن محمد فاروق القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام، عقد جلسة خلال الساعات الماضية مع جمال علام رئيس الاتحاد، لمطالبته بإصدار قرار رسمي بتعيينه رئيسا للجنة الحكام، واعتماد التشكيل الجديد للجنة قبل انطلاق الدوري يوم الأربعاء المقبل.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" المصدر أكد في تصريحاته لستاد المحور، على أن جمال علام أبلغ محمد فاروق بأن مجلس إدارة اتحاد الكرة ستنتهي مدته خلال الفترة القليلة المقبلة، ولن يصدر قرارات تخص لجنة الحكام أو اعتماد تعيينه رئيسا للجنة، وسيترك القرار للمجلس الجديد".

وتابع:" المصدر اشار إلى أن محمد فاروق دخل في حالة من الغضب وتحدث مع بعض المقربين منه حول رغبته في الرحيل عن لجنة الحكام، لأنه حتى الآن قائم بأعمال رئيس اللجنة ولم يصدر له قرار بتعيينه رئيسا للجنة".

واختتم:" المصدر شدد على أن محمد فاروق سيحسم موقفه بشكل رسمي خلال الساعات القادمة، سواء بالاستمرار أو الرحيل عن منصبه، مع محاولات جديدة مع مسؤولي اتحاد الكرة لاعتماد التشكيل الجديد للجنة الحكام برئاسته".