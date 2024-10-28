الاتحاد يهزم الجندل بثنائية ويتأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

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أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز أمام الجندل بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب "الأمير عبد الله الفيصل"، ضمن منافسات دور الـ16.

أحداث مباراة الاتحاد والجندل في كأس خادم الحرمين الشريفين

تمكن عبد العزيز البيشي من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح الاتحاد في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من نجولو كانتي إلى زميله البيشي الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد الأخير تسديدة رائعة بالقدم اليسرى، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وسدد عبد الرحمن العبود لاعب الاتحاد تسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 20، تصدى لها حارس مرمى الجندل بقدمه اليمنى ليتابعها العبود بتسديدة أخرى ولكن مرت أعلى العارضة.

ونجح عبد الرحمن العبود في تسجيل الهدف الثاني لصالح النمور عند الدقيقة 45، بعد عرضية من عبد الإله هوساوي من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها العبود برأسية رائعة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

