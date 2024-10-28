وسط أجواء عائلية حضور نجوم كرة القدم في حفل جوائز الكرة الذهبية " صور"

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت حفل جوائز الكرة الذهبية تواجد نجوم كرة القدم وسط أجواء عائلية، وحضور بعض اللاعبين مع زوجاتهم والبعض الآخر مع عائلتهم للاحتفال معهم بتسليم الجوائز التي تقام بعد قليل.

كما شهدت الحفل تواجد ثلاثي نادي برشلونة في حفل الكرة الذهبية والتي تقام حاليا، والتي شهدت حضور، داني أولمو، لامين يامال، ب أو كوبارسي ثلاثي البرسا مع خوان لابورتا رئيس النادي على مسرح دو شاتليه في باريس قبل حفل جوائز الكرة الذهبية.

وقد صلت جائزة الكرة الذهبية إلى حفل المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2024، التي أطلقتها فرانس فوتبول.

ويستضيف مسرح "دو شاتليه" في باريس، مراسم حفل مجلة فرانس فوتبول لتوزيع جوائز الأفضل في العالم لعام 2024.

وتربع على عرش المركز الـ 26 ديكلان رايس لاعب آرسنال، وفي المركز الـ 27 فيتينها لاعب باريس سان جيرمان، واحتل لاعب باير ليفركوزن غريمالدو المركز الـ 28.

بينما تواجد ماتس هوملز لاعب بوروسيا في المركز الـ 29، بالتساوي مع ارتيم دوفبيك.

ويغيب العديد من اللاعبين عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية هذا العام، مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى الدولي المصري محمد صلاح.