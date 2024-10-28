نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتغلب على سبورتنج في دوري الطائرة للسيدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره سبورتنج بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25- 12

25 - 18

25 - 23

ويتواجد "طائرة الزمالك" في المجموعة الثانية بجانب فرق؛ "سبورتنج، والشمس، والزهور، والمعادي، والمقاولون، والطيران، وهليوليدو".

ومن المقرر، أن يلتقي الفريق مع نظيره الزهور، يوم الجمعة المقبل، على صالة الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديرًا فنيًا، وأشرف عبدالعال مدربًا مساعدًا، إكرامي هيكل مدربًا، وبلال وتوت مخططًا للاحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللًا للأداء، وسمية ناجح أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديرًا إداريًا".

