نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشباب يقهر الرياض بثنائية ويتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق الرياض، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الملك السعودي.

وانطلقت أحداث مباراة الشباب ضد الرياض، في تمام الساعة السادسة إلا عشر دقائق مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة إلا عشر دقائق بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

أحداث مباراة الشباب والرياض في الدوري السعودي

بدأت أحداث الشوط الأول من الشباب ضد الرياض، بمحاولات استحواذ على الكرة من خلال فريق الشباب، الذي كان يسعى لتسجيل هدف أول.

وفي الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، نجح كمارا مهاجم فريق الشباب في تسجيل هدف التقدم أمام الرياض، بعد تسديدة رائعة.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الرياض ضد الشباب، بتقدم الأخير بهدف نظيف.

ومع أحداث الشوط الثاني، حاول لاعبو فريق الرياض العودة مرة أخرى للقاء والضغط على الخصم لإدراك هدف التعادل ولكن دون جدوى.

وأضاف بونافينتورا لاعب فريق الشباب الهدف الثاني في الدقيقة 90+3 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني