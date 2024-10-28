عاجل.. تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة الجندل في كأس خادم الحرمين الشريفين

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن لوران بلان، المدير الفني لنادي الاتحاد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الجندل في المباراة التي ستقام مساء اليوم الإثنين على ملعب "الأمير عبد الله الفيصل"، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الاتحاد والجندل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة الجندل في كأس خادم الحرمين الشريفين

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

خط الدفاع: ماريو ميتاي، معاذ فقيهي، مهند الشنقيطي، حامد الغامدي.

خط الوسط: نجولو كانتي، عبد الإله هوساوي، فابينيو.

خط الهجوم: صالح الشهري، عبد الرحمن عبود، عبد العزيز البيثي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الجندل في كأس خادم الحرمين الشريفين

تذاع مباراة الاتحاد ضد الجندل مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق عيسى الحربين.