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أحمد جودة - القاهرة - فوز الداخلية وبروكسى وتعادل البلدية بدوري المحترفين

أسفرت نتائج منافسات الجولة الرابعة لدوري المحترفين عن فوز فريق بروكسي بقيادة محمد حامد على نظيره فريق لافيينا بقيادة أحمد صلاح بهدفين مقابل هدف.

تقدم بروكسي بهدف محمد العربي بالشوط الثاني وتعادل علي خليل لافيينا.

وخطف ابراهيما كمارا الهدف الثاني لبروكسي.

- فوز الداخلية بقيادة عيد مرزايق على فريق ديروط بقياده علاء ابراهيم بهدف المتولي محمود.

- تعادل فريق بلدية المحلة بقيادة ابراهيم صلاح مع نظيره فريق بترول أسيوط بقيادة سعيد صبحي بهدف لمثله.

تقدم بلدية المحلة بهدف دون رد في الشوط الأول سجله محمد فليكس وتعادل حسن ميسي للبترول في الشوط الثاني.

- تعادل فريق أسوان بقيادةحسام عبد العال مع فريق القناة بقيادة احمد العجوز بهدف لمثله حيث تقدم أسوان بهدف ابراهيم بهنسي وخطف القناة هدف التعادل عبر محمود شلاطه .



وتختتم الجولة بمباراة حماسية تجمع بين وادي دجلة بقياده محمد الشيخ والسكة الحديد بقيادة أحمد عبد الرووف مساء اليوم.