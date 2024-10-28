بث مباشر حفل الكرة الذهبية 2024 وأبرز المرشحين

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم حول العالم بث مباشر حفل الكرة الذهبية 2024 الذي يُقام اليوم الإثنين، الموافق 28 أكتوبر 2024، ويشهد هذا الحدث الكبير توزيع الجوائز الفردية الأكثر شهرة في عالم كرة القدم، والتي تشمل جوائز لأفضل اللاعبين والمدربين والحراس على مستوى العالم.

بث مباشر حفل الكرة الذهبية 2024 عبر beIN SPORTS الإخبارية

القنوات الناقلة لبث مباشر حفل الكرة الذهبية 2024

ويمكن متابعة بث مباشر حفل الكرة الذهبية 2024 عبر العديد من القنوات والمنصات المختلفة؛ وإليك أبرزها:

شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المفتوحة التي ستبث الحدث عبر شاشاتها.

شبكة قنوات أون تايم سبورتس المجانية والتي تُعتبر وجهة مميزة للجماهير المصرية.

شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية المجانية المتاحة عبر القمر الصناعي نايل سات.

القناة المغربية الرياضية، والتي ستنقل الحفل مباشرة أيضًا.

بالإضافة إلى العديد من المنصات على وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الـ "يوتيوب" التي ستتيح بث مباشر حفل الكرة الذهبية 2024.

موعد بث مباشر حفل الكرة الذهبية 2024

وسيبدأ بث مباشر حفل الكرة الذهبية 2024 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، أي في نفس الوقت بالنسبة لمدينة الدوحة القطرية، كما سيُعقد الحفل في العاصمة الفرنسية باريس على مسرح "شاتليه" العريق، الذي يشهد هذا الحدث الكبير.

أبرز المرشحين في بث مباشر حفل الكرة الذهبية 2024

ومع انطلاق بث مباشر حفل الكرة الذهبية 2024، تتجه الأنظار نحو عدد من اللاعبين البارزين الذين يتنافسون على الجائزة، ومن بين أبرز هؤلاء اللاعبين:

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني)

جود بيلينجهام (ريال مدريد الإسباني)

رودريجو (مانشستر سيتي الإنجليزي)

كيليان مبابي (ريال مدريد الإسباني - باريس سان جيرمان الفرنسي)

يُذكر أن النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، اللذين سيطرا على جوائز الكرة الذهبية لأكثر من عقدين، لن يكونا ضمن المرشحين هذا العام، وكذلك النجم المصري محمد صلاح الذي يغيب عن المنافسة لأول مرة منذ سبع سنوات.

الجوائز المنتظرة في بث مباشر حفل الكرة الذهبية 2024

وإلى جانب جائزة أفضل لاعب في العالم، سيشهد بث مباشر حفل الكرة الذهبية 2024 توزيع العديد من الجوائز الأخرى، مثل: