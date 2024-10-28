نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. رد الريال على عدم تتويج فينيسيوس بالكرة الذهبية وإقالة تين هاج وزوجة معلول تثير الجدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع " دوت الخليج الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا " نشرة منتصف اليوم " جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الجمعة 25- 10- 2024 في السطور التالية:

ريال مدريد يرد عبر "دوت الخليج الرياضي" على عدم تتويج فينيسيوس بالكرة الذهبية

علق خوان كاميلو المتحدث الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني على عدم تتويج البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم الملكي بجائزة الكرة الذهبية 2024.

وأكدت التسريبات والتقارير الصحفية أن فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد ليس اللاعب المتوج الليلة بجائزة البالون دور، على الرغم من أن كل الترشيحات كانت تصب في مصلحة البرازيلي.

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تصريحات قوية من كولر حول مواجهة العين وترشيح رحيمي للانضمام لـ الأهلي

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، وعد جماهير النادي الأحمر بأي شيء مشددًا في الوقت ذاته على أنه لا يملك عصًا سحريا.

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الشناوي: نركز على الفوز أمام العين والتأهل لنصف نهائي كأس انتركونتيننتال للأندية

علق محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، على مواجهة العين الإماراتي غدًا في كأس القارات للأندية.

وقال قائد الأهلي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغد: "أول مرة أن نلعب في شهر 3 بطولات، الفترة الماضية اللاعبون انضموا للمنتخب ولعبوا مباريات كثيرة، لكن جلسنا مع بعض كلاعبين ونعرف إننا دائمًا نجيد اللعب تحت ضغط، وأي فريق نواجهه نحترمه".

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مانشستر يونايتد يُعلن عن إقالة الهولندي تين هاج

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي عبر موقعه الرسمي اليوم الأثنين، عن إقالة مدربه الهولندي إيريك تين هاج، وتعيين رود فان نيستلروي مديرا فنيا مؤقتا للفريق.

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رسائل نارية من زوجة معلول بعد تصريحات المدير الرياضي لـ الأهلي

كشفت زوجة علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مصير اللاعب من الرحيل عن الأهلي، وعلاقته بالنادي بعد تصريحات محمد رمضان المدير الرياضي للقلعة الحمرء.