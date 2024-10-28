نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ريال مدريد يرد عبر "دوت الخليج الرياضي" على عدم تتويج فينيسيوس بالكرة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق خوان كاميلو المتحدث الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني على عدم تتويج البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم الملكي بجائزة الكرة الذهبية 2024.

وأكدت التسريبات والتقارير الصحفية أن فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد ليس اللاعب المتوج الليلة بجائزة البالون دور، على الرغم من أن كل الترشيحات كانت تصب في مصلحة البرازيلي.

وبناءً على ذلك رفضت بعثة ريال مدريد السفر إلى فرنسا لحضور حفل الكرة الذهبية اعتراضًا على عدم تتويج فينيسيوس بالجائزة.

رد ريال مدريد على عدم تتويج فينيسيوس بالكرة الذهبية

قال خوان كاميلو المتحدث الرسمي لنادي ريال مدريد لـ " دوت الخليج الرياضي ": " إذا لم تكن المعايير أو الجائزة مناسبة لإعلان فينيسيوس فائزًا، فيجب أن يكون كارفاخال هو الذي فاز بألقاب أكثر من أي شخص آخر".

وأضاف: " من الواضح تمامًا أن منظمي جائزة الكرة الذهبية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم لا يحترمون ريال مدريد، لذلك لا نذهب إلى حيث لا نحظى بالاحترام".

وبات الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي هو الأقرب لحصد جائزة الكرة الذهبية وفقًا لما قدمه مع منتخب إسبانيا في بطولة اليورو الأخيرة بالإضافة إلى دور الكبير مع ناديه الإنجليزي.