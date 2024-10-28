نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم العين السابق: الجمهور لن يكون ميزة للأهلي.. وفريقنا سيعود بالبطولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال معتز عبد الله حارس العين الإماراتي ومنتخب الإمارات السابق، إن النادي الأهلي ليس في فورمته المعتادة، وقرارات الأهلي التأديبية في الفترة الأخيرة كانت أهم من البطولات.

معتز عبدالله: الأهلي ليس في فورمته المعتادة

وأضاف معتز عبد الله، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أن الأهلي توج بالسوبر وسبّب ذلك فرحا كبيرا للجمهور بسبب الظروف التي سبقت المباراة، والأهلي سيقدم مباراة قوية لكن أعتقد أن العين سيعود بالبطولة.

وتابع النجم الإماراتي السابق: المباراة صعبة لكن على الطرفين، والكفة متساوية والأندية الكبيرة تلعب مباريات داخل الأرض مثل مباريات خارج الأرض، ولاعبنا الهلال والنصر والترجي قبل ذلك ولا يكون الجمهور فارق بالنسبة للفرق الكبيرة.

واختتم معتز عبد الله: فرق الجماهير لا تلعب إلا في مثل هذه الأجواء، وتواجد الجمهور في ستاد القاهرة سيزيد العين حماس وقوة، ولن يؤثر عليه بسبب اعتياده على ذلك.