نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكايات ومواقف من البداية للنهاية.. حصاد علي معلول مع الأهلي في 8 سنوات (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "لو حكينا يا حبيبى نبتدى منين الحكاية.. احنا قصة حبنا ليها أكتر من بداية" على أنغام العندليب عبد الحليم حافظ يعيش عشاق النادي الأهلي حالة مابين الأشتياق وتذكر قصة حب بدأت بينهم وبين التونسي "علىي معلول" على مدار ثماني سنوات معلول عشق الأهلي بصدق فعشقه جمهوره كل العشق مشاعر كبيرة بين عشاق القلعة الحمراء و"علولو" كما يلقبه جمهور الأهلي حكايات ومواقف عاشها التونسي بين جدران التتش منها ما انتهت بدموع فرح ودموع حزن لكن عشق معلول للتتش لا ينتهي ليصبح واحدًا من أساطير النادي الأهلي.

ويعيش الكثير من جمهور الأهلي حالة من الغضب والجدل الشديد وذلك بعدما أعلن "محمد رمضان" المدير الرياضي للنادي الأهلي أن الموسم الحالي هو الأخير للاعب التونسي داخل جدران القلعة الحمراء، وهو ما تم إبلاغ اللاعب به على أن يتم تحديد موقفه فى يناير المقبل بعد تقييم حالته الطبية وموقف اللاعبين الأجانب في قائمة الأهلي.

بداية مسيرة علي معلول مع الأهلي

علي معلول الظهير الأيسر التونسي صاحب الـ34 عامًا، بدأ مسيرته مع نادي القرن الإفريقي في 25 يوليو 2016 قادمًا من صفوف فريق الصفاقسي التونسي.

ويعد معلول من أهم ركائز النادي الأهلي منذ قدومه وحقق نجاحات وألقاب كثيرة مع الفريق وذلك قبل أن يتعرض للإصابة في "وتر إكيلس" في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 ضد نادي الترجي التونسي ،، خاض معلول مع النادي الأهلي 278 مباراة في مختلف البطولات منذ التعاقد معه كما حقق العديد من الألقاب المختلفة مع الفريق.

أرقام معلول مع الأهلي

توج التونسي مع الأهلي بالعديد من البطولات المحلية والقارية والعالمية حيث حصد "ـ4 كؤوس دوري أبطال إفريقيا، والدوري المصري 6 مرات، وكأس مصر 4 مرات ،، السوبر المصري 5 مرات، والمركز الثالث ضمن كأس العالم للأندية في نسختي 2020 و2021".

علي معلول الأكثر إحرازًا للأهداف من أجانب الأهلي

سجل معلول 51 هدفًا بقميص النادي الأهلي كما نجح في صناعة 83 هدفًا، كأعلى معدل للاعب أجنبي ارتدى قميص زعيم إفريقيا كما أصبح أكثر لاعب قدّم مساعدات تهديفية في تاريخ القلعة الحمراء.

أول هدف لمعلول بقميص الأهلي

في أبريل 2016 وتحديدا على ملعب ستاد غزل المحلة ومع حلول الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول سجل "معلول" أولى أهدافه بقميص الأهلي في الدوري المصري الممتاز في شباك نظيره طنطا من ركلة جزاء ليقود فريقه إلى الفوز في المباراة التي أقيمت في الأسبوع الثامن من الدوري.

لحظات لا تنسى لمعلول مع الأهلي

يوم 27 نوفمبر 2020 يعد من الأيام التي لا تنسي بالنسبة لمعلول والكثير من لاعبي الأهلي وجماهيره حيث نهائي القرن الإفريقي بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك والتي أقيمت على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي والذي ساهم خلالها في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة مع الأحمر وصناعة هدف الفوز لفريقه.

معلول وشارة الكابتن مع الأهلي

شارة قيادة النادي الأهلي حلم كبير للكثير من اللاعبين خاصة كل من يرتدي القميص الأحمر يحلم كل يوم باليوم الذي يرتديها وكان معلول واحد من حاملي شارة كابتن الفريق وذلك عندما حلت الدقيقة 60 من عمر لقاء فريقه أمام الجونة في الدوري الممتاز موسم 2023/2024 لحظة كان يتمناها الكثير من عشاق النادي الأهلي للاعب التونسي وحلم تحقق بارتداء معشوقهم شارة الكابتن بعد سنوات قضاها داخل القلعة الحمراء لتتغنى يومها جماهير الكيان الأحمر بتلك اللحظة التي لا تنسى من ذاكرتهم وذاكرة اللاعب.

آخر مباراة للتونسي بقميص الأهلي والإصابة

للتونسي لحظات عديدة مميزة مع النادي الأهلي وأصبح معشوقًا للجماهير الحمراء ومع استعداده للتويج للقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة مع الأهلي تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ويتعرض معلول للإصابة بعد دقائق بسيطة من انطلاق مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي الماضي على "ستاد رادس" ويخرج مصابا بقطع في “وتر إكيلس”.