موعد مباراة الاتحاد أمام الجندل اليوم الإثنين في كأس الملك السعودي

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أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق ومحبي كرة القدم السعودية مباراة الاتحاد والجندل وذلك ضمن منافسات بطولة كأس الملك السعودي في الموسم الحالي.



موعد مباراة الاتحاد والجندل في كأس الملك السعودي



من المقرر أن تقام مباراة الاتحاد والجندل يوم الإثنين 28 أكتوبر 2024 على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل وذلك ضمن منافسات دور الستة عشر من كأس الملك السعودي في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



تقوم شبكة قنوات SSC السعودية بنقل مباريات كأس الملك السعودي، حيث يمكن مشاهدة مباراة الجندل والاتحاد عبر قناة SSC Sports1 وسيقوم فارس عوض بالتعليق على أحداث اللقاء.



موقف الاتحاد والجندل في كأس الملك السعودي



تأهل الاتحاد السعودي إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه في دور الـ32 على نظيره العين لثلاثة أهداف نظيفة بينما حقق الجندل مفاجأة كبيرة في دور الـ32 بتغلبه على الأهلي السعودي بهدفين مقابل هدف ليضمن تأهله إلى دور الستة عشر لمواجهة اتحاد جدة.