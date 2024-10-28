نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم العين عن مزاملة حسام حسن: مثل مصر خير تمثيل واستحق تدريب المنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث معتز عبد الله حارس العين الإماراتي ومنتخب الإمارات السابق، عن مزاملة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، في الملاعب بقميص العين الإماراتي.

وقال معتز عبد الله، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: لم أكن أتخيل أن ألعب مع قامة مثل حسام حسن بعدما كان نجم بطولة أمم إفريقيا 1998 ببوركينا فاسكو.

وتابع نجم الإمارات السابق: حسام حسن مثل مصر خير تمثيل في الإمارات، وتوج معنا ببطولة الدوري.

وحول تولي حسام حسن المهمة الفنية لمنتخب مصر، قال معتز عبد الله: وجود حسام على رأس منتخب مصر هو مكسب كبير واستحق هذه الفرصة، وفي رأيي أن حسام حسن ثاني أكبر مدرب في تاريخ مصر.