نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| مصدر مغربي يكشف لـ "دوت الخليج الرياضي": لا نية لإقالة موكوينا من قيادة الوداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد الرياضي المغربي، هجوما كبيرا من جانب مناصري الفريق بسبب سوء النتائج وتراجع ترتيب الفريق والأداء في الموسم الجديد رغم الميركاتو الضخم الذي قام به العملاق المغربي الصيف الماضي.

وتعاقد نادي الوداد خلال الميركاتو الصيفي الأخير بضم 19صفقة جديدة في مقدمتها مباي نيانج، مهاجم نادي إمبولي الإيطالي، والتعاقد مع الجنوب إفريقي رولان موكوينا لقيادة الفريق.

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وصدم مناصري وداد الأمة في الموسم الحالي، بتراجع كبير في مستوى ونتائج الفريق بعد مرور 8 جولات رغم الصفقات الجديدة، حيث فقد الفريق 11 نقطة كاملة في المباريات الأخيرة.

وحصد الوداد في 8 جولات ماضية من تحقيق 3 انتصارات وتعادلين و3 هزائم في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، لتشن حملو هجوم كبيرة لتصحيح الأوضاع.

وأكد مصدر داخل نادي الوداد في تصريحات خاصة للفجر الرياضي:" لا يوجد أي مخطط لإقالة موكوينا من تدريب الفريق، المدير الفني سيكمل طريقه ومشروعه مع الوداد".

