الرياضة

عماد النحاس: علي معلول أسطورة أهلاوية.. لكن لكل شيء نهاية

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أحمد جودة - القاهرة -  

تحدث عماد النحاس نجم النادي السابق، عن نهاية مشوار التونسي علي معلول مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

عماد النحاس: علي معلول أسطورة أهلاوية.. لكن لكل شيء نهاية

وقال عماد النحاس، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، إن علي معلول من أساطير الأهلي وحقق كل البطولات والأرقام مع النادي الأهلي.

وأضاف النحاس: علي معلول سيظل اسمه محفورا في دفاع الأهلي والجبهة اليسرى مع لاعبين ونجوم كبار مثل جلبرتو وسيد معوض ومحمد عمارة وغيرهم

واختتم عماد النحاس: لكل بداية نهاية، وأعتقد أن النهاية اقتربت، وعلي معلول دائمًا في ذاكرة جمهور الأهلي، وأي مكان سيذهب إليه سيكون إضافة له.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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