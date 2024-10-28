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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث عماد النحاس نجم النادي الأهلي السابق، عن نهاية مشوار التونسي علي معلول مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

عماد النحاس: علي معلول أسطورة أهلاوية.. لكن لكل شيء نهاية

وقال عماد النحاس، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، إن علي معلول من أساطير الأهلي وحقق كل البطولات والأرقام مع النادي الأهلي.

وأضاف النحاس: علي معلول سيظل اسمه محفورا في دفاع الأهلي والجبهة اليسرى مع لاعبين ونجوم كبار مثل جلبرتو وسيد معوض ومحمد عمارة وغيرهم

واختتم عماد النحاس: لكل بداية نهاية، وأعتقد أن النهاية اقتربت، وعلي معلول دائمًا في ذاكرة جمهور الأهلي، وأي مكان سيذهب إليه سيكون إضافة له.

