تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الجندل في دور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين

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أحمد جودة - القاهرة - حدد الفرنسي لوران بلان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الجندل، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن دور الستة عشر من كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة الاتحاد ضد الجندل

يلتقي الاتحاد مع الجندل، مساء اليوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر، ضمن منافسات دور الـ16 في كأس الملك، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة وفلسطين.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الجندل

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش

خط الدفاع: ماريو ميتاي ــ عبدالإله العمري ــ سعد الموسى ــ مهند الشنقيطي

خط الوسط: نجولو كانتي ــ فابينيو ــ حسام عوار

خط الهجوم: كريم بنزيما ــ موسى ديابي ــ ستيفن بيرجوين



وتنقل مباراة الاتحاد مع الجندل عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية الرياضية، الناقل الحصري لدوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

