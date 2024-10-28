نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيمس بيرس يكشف لـ "دوت الخليج" حقيقة مفاوضات ليفربول لضم أردا جولر لتعويض صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجرت الصحف الإسبانية والإنجليزية في الفترة الأخيرة، أنباء عن وجود رغبة ونية من جانب مسؤولي نادي ليفربول الإنجليزي، لضم أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، لتعويض رحيل أحد نجوم الريدز هذا الموسم.

ولا يزال مصير النجم الدولي المصري محمد صلاح غامضا، في ظل وجود العديد من العروض الضخمة للحصول على خدمات اللاعب الذب ينتهي عقده داخل قلعة "أنفيلد"، في الصيف القادم.

- حقيقة تعاقد ليفربول مع جولر

ولم يدخل مسؤولي الليفر حتى الآن في مفاوضات مع صلاح لتجديد عقده، أي أن اللاعب يحق له التوقيع لأي فريق في شهر يناير القادم، مع انطلاق الميركاتو الشتوي.

وارتبط اسم الجناح الهجومي التركي أردا جولر، بالانتقال إلى ليفربول حال تأكد رحيل صلاح هذا الموسم وعدم تجديد عقده، خاصة وأن اللاعب لا يشارك بشكل كبير مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ويبحث عن فرصة للمشاركة بشكل أساسي.

وأكد الصحفي الإنجليزي "جيمس بيرس" التابع لصحيفة( ذا أثليتك) المختص بأخبار ليفربول في تصريح خاص للفجر الرياضي:" ليفربول لم يقرر التحرك في مفاوضات لضم جولر نجم ريال مدريد، كل ما يتردد عار تماما من الصحة".

وأختتم:" ربما لاحقا يتم فتح مفاوضات ضم صفقات جديدة ولكن الآن لا يوجد أي قرار أو لاعب على رادار الإدارة".

