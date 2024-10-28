نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أول ضحايا برشلونة".. ريال مدريد يتحرك لضم بديل أنشيلوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش إدارة نادي ريال مدريد الإسباني فترة عصيبة وصعبة بعد الهزيمة الثقيلة والمفاجئة أمام غريمه التقليدي ومنافسه الأزلي نادي برشلونة في كلاسيكو الأرض، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

واكتسح البارسا نظيره ريال مدريد على أرضه وبين جماهيره بأربعة أهداف دون رد، وسط ذهول أنصاره في ملعب سانتياجو برنابيو.

- ريال مدريد يجهز بديل أنشيلوتي

وارتبط اسم المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الميرنجي، بالرحيل عن صفوف الفريق في الموسم الحالي في ظل غموض وتذبذب مستوى الفريق رغم التعاقد مع صفقات من العيار الثقيل أخرهم، الفرنسي كيليان مبابي.

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، استقر على بدء المفاوضات مع تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني، لخلافة كارلو أنشيلوتي في الموسم المقبل.

وتابعت الصحيفة، أن ظهر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، مع لاعبي فريقه عقب المباراة أمس، في غرفة خلع الملابس، حيث كانت الأجواء حزينة للغاية في أعقاب الخسارة، وهو ما ترك أثار سلبية وصلت إلى بيريز.

