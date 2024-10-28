نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تفوق مستمر دون هزيمة".. تاريخ مواجهات الأهلي ضد الأندية الإماراتية قبل صدام العين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتجدد اللقاء بين الأهلي والأندية الإماراتية، عندما يواجه نظيره العين الإماراتي، غدًا الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في الدور الثاني لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2024.

ويتطلع الأهلي المنتشي بالتتويج بكأس السوبر المصري لتحقيق الفوز في مباراة الغد ضد العين ومواصلة مشواره في البطولة العالمية.

وسيواجه الأهلي حال تخطي عقبة العين الإماراتي، الفائز من مباراة بطل أمريكا الجنوبية وبطل أمريكا الشمالية في الدور نصف النهائي للبطولة، وذلك على "ملعب 974" في قطر.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد العين الإماراتي

تقابل الأهلي في 4 مواجهات سابقة ضد الأندية الإماراتية ولم يخسر في أي مباراة، حيث حقق الانتصار في مباراتين وتعادل في مثلهما.

أول مواجهة للأهلي ضد أندية الإمارات كانت أمام فريق النصر الإماراتي في البطولة العربية لأبطال الكؤوس سنة 1995، وفاز المارد الأحمر بنتيجة 3 – 1 في المباراة التي جمعتهما بتونس.

تكرر الصدام بين الأهلي والأندية الإماراتية وهذه المرة كانت في دور المجموعات للبطولة العربية عام 2017 ضد نظيره فريق الوحدة الإماراتي وانتصر حينها بثنائية نظيفة.

والتقى الأهلي مع نظيره الوصل في البطولة العربية موسم 2018 – 2019، وتعادل ذهابًا 2-2، وحسم التعادل لقاء الإياب في الإمارات بهدف لمثله ليودع الفريق البطولة.

وستكون هذه المواجهة الأولى بين الأهلي والعين الإماراتي حيث لم يسبق لهما أن تقابلا في أي مباراة سابقة.

