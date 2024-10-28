نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصير أنشيلوتي مع ريال مدريد بعد الخسارة الكبرى أمام برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازالت الأجواء مشتعلة داخل نادي ريال مدريد، بعد السقوط المدوي أمام الغريم التقليدي برشلونة، بأربعة أهداف مقابل لا شىء، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووفقًا لشبكة "ريفيلو" الإسبانية ففي غرفة خلع الملابس المتحالفة دائمًا مع كارلو أنشيلوتي هناك بداية بعض التوتر هذا الموسم وأيضا قضية بينتوس مدرب الأحمال التي ظهرت مؤخرًا.

وأضافت الشبكة الإسبانية أن أنشيلوتي أصبح يحظى بدعم أقل فأقل في ريال مدريد، وتنتظره بعض الأيام الصعبة بعد الكلاسيكو، وعلى الرغم من أن لا شيء يبقيه مستيقظ في الليل كما يقول، إلا أن أمامه مهمة معقدة للغاية ومستقبله على المحك.

وأشارت أن هناك أصوات ذات سلطة داخل ريال مدريد تتعارض تمامًا مع المدرب الإيطالي.

وأوضحت أن المسوؤلين لا يوافقون في الطريقة التي يعمل بها أنشيلوتي على أساس يومي ويختلفون في إدارته للمواهب الشابة، خاصة في حالة أردا غولر، الذي لا يظهر في أجندة الإيطالي.

وأتمن الشبكة قائلة:"هم يقدرون ما قدمه أنشيلوتي للنادي الأبيض ويحترمونه باعتباره الشخصية التي هو عليها، لكنهم يعتقدون أن الوقت قد حان للتغيير".

