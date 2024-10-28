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أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد ثابت المدير الفني لفريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007، عن تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة الأهلي المقرر لها بعد قليل على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الجمهورية للشباب.

محمد ثابت يعلن تشكيل الزمالك 2007 لمواجهة الأهلي

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد إيهاب

خط الدفاع: معاذ محمد - خالد السيد - محمد فرج - نور إيباء

خط الوسط: زياد مدحت - هشام إيباء - زياد كمال - أحمد حسن - حسام عاشور التقي

خط الهجوم: أحمد محمد علي "سينا"

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عزت ثروت، يوسف نصر، سيف محمد، عمر محمد يسري، عبد الله عبد الناصر، يوسف محمد السيد، محمد حمد، مصطفى وائل صلاح، صلاح محمود.

