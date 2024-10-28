نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| سليمان مينساه لـ "دوت الخليج": تلقيت عروض من 3 أندية مصرية هذا الصيف وأفضل الأهلي عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجر الغاني سليمان مينساه، لاعب نادي برقان الكويتي، مفاجأة عن العروض التي تلقاها هذا الصيف، للعودة من جديد إلى اللعب داخل الدوري المصري الممتاز، خاصة وأن اللاعب خاض تجربتين سابقتين في مصر بعد انضمامه إلى فريق بتروجيت ونادي أسوان.

- سليمان مينساه يتحدث عن عروض الدوري المصري

وأكد سليمان مينساه في تصريحات خاصة لـ" دوت الخليج الرياضي":" تلقيت العديد من الاتصالات عن طريق يعض الوكلاء خلال هذا الصيف للعودة من جديد إلى الدوري المصري الممتاز".

وتابع:" أبرز العروض كانت من جانب سموحة وسيراميكا كليوباترا بجانب عرض من نادي الاتحاد السكندري".

وأشار:" المقابل الماضي سبب توقف خطوة عودتي من جديد إلى الدوري المصري".

وأوضح:" أفضل الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي العريق عن الزمالك بسبب نظام العمل داخل المنظومة فهم أكثر احترافية".

وأختتم:" الدوري المصري أقوى دوري افريقي وهو يختلف تماما عن الدوري الكويتي، حيث يوجد به منافسة قوية جدا".

