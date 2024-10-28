انت الأن تتابع خبر "هالاند وفينيسيوس الأقرب" مفاجآت بانتظار الجمهور في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2024 Ballon d’or! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اليوم تترقب الجماهير حول العالم حدثًا كرويًا استثنائيًا، حيث تستضيف العاصمة الفرنسية باريس حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2024 على مسرح شاتلييه، ويتطلع عشاق الساحرة المستديرة حول العالم بلهفة لمعرفة الفائز بالجائزة الأغلى والأكثر شهرة في عالم كرة القدم، وبخاصة بعد تغيير نظام الكشف عن الفائز، والآن نتعرف على معايير وطريقة اختيار صاحب الكرة الذهبية لموسم 2024.

30 لاعب يتنافسون على الكرة الذهبية

كانت مجلة “فرانس فوتبول” قد أزاحت الستار مؤخرًا عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية لهذا العام، والتي ضمت نخبة من ألمع نجوم اللعبة، وتنافس 30 لاعبًا على الفوز بالجائزة، بالإضافة إلى 8 جوائز أخرى تتعلق بمختلف جوانب اللعبة، ومن المتوقع أن تشهد البالون دور هذا العام منافسة قوية بين لاعبين شباب منهم فينيسيوس وفالفيردي وهالاند وبيلينجهام وغيرهم كثيرون، واليوم هو يوم الحسم فلنتابع سويا.

كيف يتم اختيار الفائز بالكرة الذهبية؟

تعتمد آلية اختيار الفائز بجائزة الكرة الذهبية على نظام تصويت دقيق ومحكم، حيث يشارك في التصويت 100 صحفي يمثلون أعلى 100 دولة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، فيما يقوم كل صحفي باختيار خمسة لاعبين بترتيب معين، حيث يحصل اللاعب الأول على 6 نقاط، والثاني على 4 نقاط، وهكذا حتى اللاعب الخامس الذي يحصل على نقطة واحدة، وفي النهاية، يتم تتويج اللاعب الذي يحصل على أعلى مجموع للنقاط.

معايير التقييم في مجلة فرانس فوتبول

تضع مجلة “فرانس فوتبول” مجموعة من المعايير الدقيقة لتقييم المرشحين للفوز بالجائزة، وتشمل هذه المعايير:

الأداء الفردي: يتم تقييم أداء اللاعب خلال الموسم الماضي، مع التركيز على الأهداف المسجلة والتمريرات الحاسمة والإسهامات الفعالة في فوز فريقه بالمباريات.

الإنجازات الجماعية: حيث يساهم الفوز بالألقاب الجماعية مع الفريق بشكل كبير في حظوظ اللاعب في الفوز بالجائزة.

التأثير على اللعبة: يتم النظر في مدى تأثير اللاعب على مستوى اللعبة بشكل عام، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.

اللعب النظيف: يتم تقييم اللاعبين بناءً على سلوكهم داخل الملعب وخارجه، والتزامهم بالقيم الرياضية.

تغيير جديد في نظام جائزة البالون دور