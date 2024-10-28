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أحمد جودة - القاهرة -

أبدى لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، جيمي كاراجر، قناعته بأن ترنت ألكسندر أرنولد سينتقل إلى ريال مدريد الإسباني، وبأن المصري محمد صلاح والهولندي فيرغيل فان دايك سيجددان عقدهما مع الـ "ريدز".

لاعب ليفربول السابق يحدد مصيري محمد صلاح وأرنولد

وقال كاراجر في قناة (سكاي سبورتس) عقب تعادل ليفربول وآرسنال في "البريميير ليغ" "أعتقد أن فان دايك وصلاح سيبقيان، لكن كلما مر الوقت، تزايد اقتناعي بأن أرنولد سيرحل إلى ريال مدريد".

وأضاف: "ثمة إحباط كبير بين الجماهير لأنه لم يوقع عقدًا جديدًا".



يذكر أن عقود كل من ألكسندر أرنولد وصلاح وفان دايك تنتهي مع ليفربول في يونيو (حزيران) المقبل.

وبخصوص تصريحات ألكسندر أرنولد، الذي فاز بكل شيء تقريبًا مع ليفربول باستثناء الدوري الأوروبي، التي قال فيها إنه يفضل الفوز بالكرة الذهبية على أي لقب جماعي، قال كاراجر: "حين سمعت هذا فكرت في أنه لن يفوز بها ما دام ظهيرًا أيمن في ليفربول".

وتابع "الكرة الذهبية عام لا تخرج عن ريال مدريد وبرشلونة، فهناك يلعب أفضل لاعبين في العالم".