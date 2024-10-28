نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لتصحيح الأخطاء.. تقسيمة فنية قوية بمران الزمالك قبل لقاء البنك الأهلي في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على التركيز على تطبيق بعض الجوانب الخططية في مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض اللاعبون تقسيمة فنية في نهاية المران لتنفيذ ما تم التدريب عليه، استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقبلة، وحرص أعضاء الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال التقسيمة وتصحيح الأخطاء.



واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

