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أحمد جودة - القاهرة - عقد صباح اليوم باستاد القاهرة الدولي، للاتفاق على الترتيبات الخاصة بالمواجهة المرتقبة بين الفريقين الشقيقين مساء غد ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال.

تفاصيل الاجتماع الأمني لمبارة الأهلي والعين الإماراتى

عقد الاجتماع بحضور ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وفي حضور وليد عبدالوهاب المدير التنفيذي لهيئة ستاد القاهرة والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني للفريق.

كما حضر العميد محمد مسعد القائم بأعمال مدير أمن النادي والدكتور عمرو محب مدير العلاقات الدولية، وحنان الزيني منسق اللجنة المنظمة، كذلك مندوبو نادي العين الإماراتي وممثلي الجهات الأمنية وشركة التأمين الخاصة بالمباراة.

خلال الاجتماع تم مراجعة الخطة الأمنية الخاصة بالمباراة وخط سير دخول الجماهير وتأمين دخولها بسهولة إلى المدرجات، بعد مراجعة التذاكر والتأكد من وجود الباركود وبطاقة المشجع fan id، كذلك استعراض الخطة المرورية والمواد الممنوع اصطحابها.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره العين الإماراتي، مساء يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، في ربع نهائي كأس إنتركونتننتال أبطال القارات.

