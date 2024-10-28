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أحمد جودة - القاهرة -



خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

بقيادة جواو ميجيل.. فقرة تدريبات بدنية للاعبي الزمالك استعدادًا للموسم الجديد

وتولى جواو ميجيل مدرب الأحمال الإشراف على هذه الفقرة من أجل تجهيز اللاعبين بدنيًا لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز.



واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز

