نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محاضرة فنية تجمع جوميز بلاعبي الزمالك قبل لقاء البنك الأهلي الأهلي في الدوري في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين في أرضية الملعب قبل انطلاق الفقرة الفنية، خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وحرص المدير الفني على شرح بعض الأمور الفنية للاعبين ومنحهم بعض التعليمات قبل خوض الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية.



واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز

