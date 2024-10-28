نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 28-10-2024 في الدوري العراقي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم العربية مباريات الدوري العراقي من أجل متابعة نجومهم المفضلين في البطولات الآسيوية في الموسم الحالي.

سوف تقام ثلاث مباريات فقط في الدوري العراقي وتعتبر قنوات العراقية الرياضية حاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري العراقي.

نجح الشرطة في التتويج بلقب الدوري العراقي في الموسم الماضي الذي احتل صدارته برصيد 87 نقطة بينما جاء القوة الجوية في المركز الثاني برصيد 82 نقطة في حين جاء الزوراء في المركز الثالث برصيد 75 نقطة.



يحتل الشرطة ونفط ميسان صدارة الدوري العراقي في الموسم الحالي برصيد 10 نقاط وجاء كلا من زاخو والنفط والقوة الجوية في المراكز الثالث والرابع والخامس على الترتيب برصيد 8 نقاط.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 28-10-2024 في الدوري العراقي والقنوات الناقلة

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة الخامسة من الدوري العراقي اليوم...

- الحدود والنفط الساعة 3 إلا ربع عصرا بتوقيت مصر

- نفط البصرة والكرمة الساعة 5 وربع عصرا بتوقيت مصر

- الشرطة والقاسم الساعة 8 إلا ربع مساء بتوقيت مصر

