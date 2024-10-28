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أحمد جودة - القاهرة -



قرر مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، الاعتماد على عمرو السولية، قائد خط وسط الفريق، في المباراة القادمة أمام العين الإماراتي.

كولر يستعين بخبرة السولية في مواجهة العين الإماراتي

سيقام اللقاء في الثامنة مساء الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

يعتزم كولر إدخال السولية كبديل في الشوط الثاني، مستفيدًا من خبراته الواسعة، كما فعل في نهائي السوبر المصري ضد الزمالك، حيث ساهم في تعزيز السيطرة على وسط الملعب ومنع الزمالك من الوصول إلى مرمى محمد الشناوي.

ويسعى النادي الأهلي إلى تحقيق الفوز أمام نظيره العين الإماراتي والصعود إلى الدور القادم من بطولة كأس إنتركونتيننتال.