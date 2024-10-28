انت الأن تتابع خبر الشباب السعودي يواجه الرياض في كأس الملك.. الموعد والقناة الناقلة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد ، صدام كروي مشتعل مساء اليوم الإثنين، وذلك عندما يلتقي فريق الرياض مع نظيره فريق الشباب في دور الـ16 من كأس الملك السعودي.
موعد مباراة الرياض والشباب في كأس الملك السعودي
- من المقرر أن تنطلق مباراة الرياض والشباب في تمام الساعة 05:50 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الساعة 06:50 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.
وتذاع مباراة الشباب والرياض، عبر قناة SSC Sport HD1.
- جدير بالذكر أن فريق الرياض تأهل إلى دور الـ16 من كأس الملك السعودي بعد فوزه على الصفا بثلاثة أهداف مقابل هدف المباراة التي أقيمت في شهر سبتمبر الماضي وتأهل فريق الشباب للدور ذاته بعد تخطي الخلود بثلاثة أهداف مقابل هدف ويرغب الليث الأبيض العودة لمنصة التتويج مرة آخر حيث حقق كأس الملك ثلاث مرات آخرهم نسخة 2014 بينما لم يحقق الرياض البطولة نهائيا في تاريخه.