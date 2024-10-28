انت الأن تتابع خبر الشباب السعودي يواجه الرياض في كأس الملك.. الموعد والقناة الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد ، صدام كروي مشتعل مساء اليوم الإثنين، وذلك عندما يلتقي فريق الرياض مع نظيره فريق الشباب في دور الـ16 من كأس الملك السعودي.

موعد مباراة الرياض والشباب في كأس الملك السعودي

من المقرر أن تنطلق مباراة الرياض والشباب في تمام الساعة 05:50 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الساعة 06:50 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

وتذاع مباراة الشباب والرياض، عبر قناة SSC Sport HD1.