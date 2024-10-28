تشكيل الشباب المتوقع لمواجهة الرياض في كأس الملك

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رياض - احمد صلاح - يستعد فريق الشباب السعودي، لمواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الإثنين، وذلك حين يلتقي مع نظيره فريق الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد ، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الملك السعودي.

وتنطلق مباراة الرياض والشباب في تمام الساعة 05:50 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الساعة 06:50 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان وتذاع عبر قناة SSC Sport HD1.

تشكيل الشباب المتوقع أمام الرياض