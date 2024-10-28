تشكيل الشباب المتوقع لمواجهة الرياض في كأس الملك

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رياض - احمد صلاح - يستعد فريق الشباب السعودي، لمواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الإثنين، وذلك حين يلتقي مع نظيره فريق الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد ، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الملك السعودي.
- وتنطلق مباراة الرياض والشباب في تمام الساعة 05:50 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الساعة 06:50 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان وتذاع عبر قناة SSC Sport HD1.
تشكيل الشباب المتوقع أمام الرياض
- حراسة المرمى: العبسي.
- خط الدفاع: محمد الثاني- الشرارس- هوديت – ريان- الصيباني.
- خط الوسط: بونافنتورا- كويلار- جوانكا.
- الهجوم: عبدالرزاق حمدالله- كاراسكو.
- جدير بالذكر أن فريق الرياض تأهل إلى دور الـ16 من كأس الملك السعودي بعد فوزه على الصفا بثلاثة أهداف مقابل هدف المباراة التي أقيمت في شهر سبتمبر الماضي وتأهل فريق الشباب للدور ذاته بعد تخطي الخلود بثلاثة أهداف مقابل هدف ويرغب الليث الأبيض العودة لمنصة التتويج مرة آخر حيث حقق كأس الملك ثلاث مرات آخرهم نسخة 2014 بينما لم يحقق الرياض البطولة نهائيا في تاريخه.