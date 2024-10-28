انت الأن تتابع خبر بايرن ميونخ يحقق انتصارًا ساحقًا على بوخوم بخماسية في الدوري الألماني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصل بايرن ميونخ سلسلة انتصاراته في الدوري الألماني، حيث حقق فوزًا كبيرًا على بوخوم بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الأسبوع الثامن من “البوندسليجا” لموسم 2024-2025.

افتتح التسجيل في اللقاء مايكل أوليز في الدقيقة 16، ثم أضاف جمال موسيالا الهدف الثاني بعد عشر دقائق. في الشوط الثاني، واصل بايرن ميونخ هيمنته، حيث سجل هاري كين الهدف الثالث في الدقيقة 57. وبعدها بست دقائق، أضاف ليروي ساني الهدف الرابع، قبل أن يختتم كينجسلي كومان مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 71.

بهذا الانتصار، ارتفع رصيد بايرن ميونخ إلى 20 نقطة، مما يضعه في صدارة جدول الترتيب، بينما يبقى بوخوم في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

يأتي هذا الفوز ليعكس قوة بايرن ميونخ بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها في دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة بنتيجة 4-1، مؤكدًا عزيمته على استعادة توازنه في المنافسات المحلية.