نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فينيسيوس يهاجم جماهير ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، على تعرض بعض من لاعبي برشلونة للهتافات العنصرية خلال لقاء الكلاسيكو الذي أقيم أمس السبت، على ملعب سانيتاجو برنابيو.

فينيسيوس يدين الهتافات العنصرية ضد ثلاثي برشلونة

كتب فينيسيوس عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “ما حدث أمس في البرنابيو من إهانات عنصرية أمر مؤسف”.

وتابع فينيسيوس: “لا مكان لهؤلاء المجرمين في مجتمعنا. كل دعمي للامين وأنسو ورافينها. أعلم أن مدريد والشرطة سيفعلون ما يلزم للتعرف على الجناة ومعاقبتهم”.

وخسر فريق ريال مدريد، لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة بنتيجة 0-4 في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وجاءت رباعية برشلونة في مرمى ريال مدريد عن طريق كلٍ من؛ ليفاندوفسكي “هدفين” ولامين يامال ورافينيا دياز.