نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ختام البطولة.. المنتخبات الأفريقية للكرة الشاطئية تشيد بحسن الأستضافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية بتتويج منتخب السنغال باللقب، وحصد منتخب مصر لجائزتين قيمتين، وقد شهدت البطولة مستوى فنيًا عاليًا وتنافسًا مثيرًا بين المنتخبات المشاركة.

المنتخبات الأفريقية للكرة الشاطئية تشيد بحسن الأستضافة

وحرصت مجموعة الباتروس للفنادق برئاسة كامل أبو علي رئيس مجلس الإدارة، التي استضافت المنتخبات المشاركة ببطولة كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية،علي تنظيم يوم ترفيهي لجميع المنتخبات والوفود المرافقة عكس جمال المنتجعات والمناظر الطبيعية بالغردقة والبحر الأحمر.

وحرصت المنتخبات المشاركة في فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الشاطئية على توجيه الشكر لمجموعة الباتروس للفنادق على حسن الاستضافة.

أعرب كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بيك الباتروس للفنادق عن سعادته كون مجموعة الباتروس كانت جزء من البطولة الشاطئية لاستضافة المنتخبات في مجموعة فنادق الباتروس.

وقال أبو علي:" سبق وأن استضافت مجموعة الباتروس معسكرات رياضية كثيرة، منها منتخب اليد وفريق المصري البورسعيدي، بالإضافة لمعسكر منتخب مصر الأول في مجموعة الباتروس بالمغرب".