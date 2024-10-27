الوفود المشاركة بالمسابقة الإقليمية لمدارس الأبطال الموحدة للأولمبياد الخاص تغادر القاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - غادرت القاهرة اليوم، الوفود المشاركة بالمسابقة الإقليمية الأولى لمدارس الأبطال الموحدة للأولمبياد الخاص والتي استضافتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 22 وحتى 27 أكتوبر الجاري.

الوفود المشاركة بالمسابقة الإقليمية لمدارس الأبطال الموحدة

وحرص المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا على اللقاء بالوفود قبل مغاردتهم بحفل ختام المسابقة وتهنئتهم بالنتائج التي حققوها والمشاركة الايجابية في المسابقة الإقليمية لمدارس الأبطال الموحدة للاولمبياد الخاص والتي تعد الأولى على مستوى العالم، مؤكدًا لهم أن هذه المسابقة الاولي شهدت مشاركة ناجحة من دول المنطقة بحضور 11 برنامج من ١١ دولة من أصل 22 برنامج يمثلون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما يعادل نسبة ٥٠٪؜ من برامج المنطقة.

حيث شارك في المسابقة والمؤتمر الاقليمي 11 برنامج من ١١ دولة وهم: ""الأردن - المغرب - الإمارات - الجزائر - البحرين - الكويت - السعودية - موريتانيا - عمان - تونس- إضافة إلى مصر البلد المستضيف".

كما حث "عبد الوهاب" برامج المنطقة على الإهتمام بمبادرة مدارس الأبطال الموحدة والتي تهدف للدمج المجتمعي لرياضيو الاولمبياد الخاص من خلال التعليم والرياضة معا ومحاولة تعميمها على مستوى المؤسسات التعليمية المختلفة إضافة إلى الإهتمام بالكوادر البشرية وثقلهم بالخبرات الإدارية حتى يستطيعوا استكمال مسيرة النجاحات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن هذا الأمر سيحفز باقي المناطق حول العالم في تبني دعم فكرة مدارس الأبطال الموحدة وهو ما قدر يدفع الأولمبياد الخاص الدولي لتنظيم ألعاب عالمية تخص هذه المبادرة في المستقبل.

ومع نهاية الإحتفال، حرصت الوفود المشاركة على تبادل الدروع والهدايا التذكارية مع بعضها البعض والتقاط الصور التذكارية.