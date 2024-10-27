نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن يغسل أحزانه الأوروبية بالفوز بخماسية على بوخوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح بايرن ميونخ مضيفه بوخوم 5-0، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الألماني.

رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 20 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق الأهداف عن لايبزيغ صاحب المركز الثاني، وبفارق خمس نقاط عن باير ليفركوزن، حامل لقب الموسم الماضي، وصاحب المركز الثالث.

ويأتي الفوز ليصالح بايرن ميونخ جماهيره بعد الخسارة الكبيرة الأربعاء الماضي أمام برشلونة الإسباني 1-4، في الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد بوخوم عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وتقدم بايرن ميونخ في الدقيقة 16 عن طريق مايكل أوليزي، قبل أن يضيف جمال موسيالا الهدف الثاني بعد عشر دقائق من تسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 57، أضاف هاري كين الهدف الثالث لبايرن ميونخ، وهو التاسع له هذا الموسم متساويًا في صدارة ترتيب هدافين المسابقة مع المصري عمر مرموش هداف إينتراخت فرانكفورت، والذي يلعب في وقت لاحق من اليوم الأحد مع يونيون برلين ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ولم يتوقف ضغط البايرن ونجح في تسجيل الهدف الرابع عن طريق ليروي ساني في الدقيقة 65، قبل أن يختتم كينغسلي كومان الخماسية في الدقيقة 71.