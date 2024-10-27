تعادل مثير.. صلاح يُنقذ ليفربول من مدقع آرسنال في قمة الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة آرسنال وليفربول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لكل منهما وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

صلاح يُنقذ ليفربول من مدقع آرسنال في قمة الدوري الإنجليزي

وبهذه النتيجة، يحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة بينما يحتل آرسنال المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

نجح آرسنال في خطف هدف التقدم في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة عن طريق بوكايو ساكا الذي أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الجانب الأيمن لمرمى ليفربول.

شن ليفربول هجماته على مرمى آرسنال حتى تمكن من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 18 عن طريق رأسية متقنة من فيرجيل فان دايك نجم ليفربول.

في الدقيقة 43، خطف آرسنال هدف التقدم عن طريق ميرينو وطلب حكم المباراة الاستعانة بتقنية الفيديو بسبب وجود شبهة تسلل ولكنه احتسب الهدف في النهاية لينتهي الشوط الأول بتقدم الجانرز على ليفربول بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، كان ليفربول متفوقا على آرسنال في الآداء وواصل محاولاته من أجل تسجيل هدف التعادل حتى نجح في إحرازه في الدقيقة 82 عن طريق محمد صلاح الذي أطلق تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الكرة شباك.مرمى آرسنال وتعلن عن هدف التعادل لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين.