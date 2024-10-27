نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يتلقى هزيمة قاسية أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض فريق نانت لهزيمة قاسية أمام نظيره ستراسبورج بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت على أرضية استاد دو لامينو، ضمن فعاليات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

ملخص مواجهة نانت وستراسبورج في الدوري الفرنسي

أحرز ستراسبورج الهدف الأول عن طريق الموهبة البرازيلية أندريه سانتوس في الدقيقة 17، بصناعة مميزة من زميله حبيب ديار.

ثم عاد مجددًا أندريه سانتوس ليسجل ثاني أهداف ستراسبورج في اللقاء في الدقيقة 57، بعد تمريرة رائعة من زميله ديلان باكوا.

وفي الدقيقة 73، أضاف ستراسبورج ثالث أهدافه في اللقاء عن طريق مهاجمه الفرنسي الشاب ديلان باكوا.

بينما أحرز نانت هدفه الوحيد في اللقاء عن طريق جناحه البديل باهريبة جيراسي في الدقيقة 83.

وشهدت المباراة مشاركة المهاجم الدولي المصرى مصطفى محمد أساسيًا مع فريقه طوال المباراة.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد ستراسبورج إلى النقطة 13 في المركز التاسع، بينما يتوقف رصيد نانت عند النقطة العاشرة في المركز الثاني عشر.

