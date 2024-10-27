نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة قوية بالجولة 4 بالمجموعة 2 بالقسم الثانى بالصعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام غدًا منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني ' ب ' بالصعيد.

حيث يستضيف نادى المنيا نظيره نادى اسمنت اسيوط بملعب نادى المنيا الجديدة، ويحتل المنيا المركز الرابع برصيد 3 نقاط فيما يحتل اسمنت اسيوط الكرز الثالث برصيد 6 نقاط.

ويستصيف نادى تليفونات بنى سويف نظيره مركز شباب طامية بملعب اسكو، ويحتل التليفونات المركز الثامن برصيد نقطتين فيما يحتل طامية المركز الخامس برصيد 4 نقاط.

مواجهات الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية بدوري الصعيد

ويواجه نادى الواسطى نظيره نادى الفيوم بملعب استاد الواسطى الجديد بمحافظة بنى سويف، ويحتل الواسطى المركز التاسع برصيد نقطتين فيما يحتل الفيوم المركز العاشر دون نقاط.

ويستقبل نادى البدارى نظيره مركز شباب بنى مزار بملعب مركز شباب البارى باسيوط، ويحتل البدارى المركز السابع برصيد 3 نقاط فيما يحتل بنى مزار المركز الحادى عشر دون نقاط.

وبمباراة قوية يستضيف نادى مسار نظيره نادى نجوم مصر بملعب رايت تو دريم بمدينة 6 اكتوبر، ويحتل مسار المركز الثانى برصيد 9 نقاط فيما يحتل نجوم مصر المركز السادس برصيد 3 نقاط.

فيما لن يشارك نادى مصر للمقاصة بمباريات تلك الجولة.

