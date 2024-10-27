نجم ريال مدريد خليفة صلاح في ليفربول

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة ليفربول الإنجليزي تفكر بجدية في التعاقد مع التركي أردا جولر نجم ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأوضحت صحيفة الناسيونيال الإسبانية أن ليفربول يبحث عن بديل للمصري محمد صلاح الذي سينتهي عقده مع الحمر في صيف 2025 خاصةً وأن التقارير الصحفية تشير إلى رحيل الفرعون المصري عقب نهاية عقده مع الريدز في نهاية الموسم الحالي.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جولر البالغ من العمر 19 عامًا انضم إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2023 من فنربخشة التركي مقابل 20 مليون يورو.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن أردا جولر لا يشارك باستمرار مع ريال مدريد في ظل وجود نجوم كبار في مركزه في خط الهجوم.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ليفربول يفكر في التعاقد مع أردا جولر في الميركاتو الصيفي المقبل ليحل محل محمد صلاح وحددت إدارة الحمر مبلغ 70 مليون يورو من أجل التعاقد معه.

