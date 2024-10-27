نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل يوفنتوس الرسمي أمام إنتر ميلان في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تياجو موتا الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره نادي إنتر ميلان اليوم الأحد في الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويحتضن ملعب جوسيبي مياتزا مباراة اليوم التي تجمع بين يوفنتوس وإنتر ميلان ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الكالتشيو.

تشكيل يوفنتوس الرسمي لمواجهة إنتر ميلان