تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمواجهة يوفنتوس في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن إنزاجي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان عن تشكيل النيراتزروي لمواجهة نظيره نادي يوفنتوس اليوم الأحد في الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتلعب المباراة بين الفريقين على ملعب جوسيبي مياتزا ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الكالتشيو.

تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمواجهة يوفنتوس

حراسة المرمى: يان سومير.

خط الدفاع: باستوني - دي فراي - بافارد.

خط الوسط: دومفريس - زيلينسكي - باريلا - ميخيتاريان - دي ماركو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - ماركوس تورام.

