نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أتلتيكو مدريد الرسمي أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن دييجو سيميوني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق ريال بيتيس بعد قليل بستاد بينيتو فيامارين ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس

وتنطلق صافرة بداية مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس مساء اليوم في تمام الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 9:30 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال بيتيس

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: مولينا، خيمنيز، فيتسل، رينيلدو.

خط الوسط: دي بول، كوكي، جالاجير.

خط الهجوم: جريزمان، لينو، الفاريز.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس

اسم القناة: ITV 4

القمر الاصطناعي: استرا astra 2E

التردد: 10758

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 22000

اسم القناة: IRIB Varzesh

التردد: 11555

الإستقطاب: عمودي

القمر: انتيل سات INTEKSAT 62E

معدل الترميز: 30000



إسم القناة: Match Tv

التردد: 4026

القمر الإصطناعي: Yamal 401

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 14940

اسم القناة: ادمان IDMAN

التردد: 11169

الإستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر الاصطناعي: AzerSpace 46°E

NTV SPOR

Turksat 1C 42 شرقا 11892 عمودي 12800 5/6 مفتوح.

Turksat 1C 42 شرقا 11054 أفقي 30000 5/6 مفتوح.

