نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستقبل سيف جعفر مع الزمالك بعد أنباء انقطاعه عن التدريبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مقرب من سيف فاروق جعفر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أسباب غيابه عن التدريبات الجماعية مؤخرًا، بعد خسارة الفريق في كأس السوبر المصري أمام الأهلي على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

سيف فاروق جعفر يعود لتدريبات الزمالك

وأشار المصدر، في تصريحات صحفية إلى أن سيف فاروق جعفر سيعود إلى التدريبات مع الفريق بشكل طبيعي في الأيام المقبلة.

وأوضح أن استبعاده كان بقرار من المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، لكنه سيشارك في التدريبات بدءًا من يوم الاثنين، استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وأكد المصدر أن اللاعب لم يتغيب عن التدريبات خلال الفترة الماضية، ولكنه سيعتمد على قرار جوميز بشأن مشاركته في المباريات.

وفي حال عدم منحه الفرصة، قد يتخذ اللاعب قرارا بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل رغبته في المشاركة بالمباريات.

ويستعد الفريق لمواجهة نادي البنك الأهلي في 1 نوفمبر المقبل، ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري للموسم الجديد.

