نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان نادي النجوم بشأن أحقية وقف منح الترخيص لنادي الإسماعيلي للمشاركة في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح محمد الطويلة رئيس نادي النجوم بأن النادي قد إتخذ كافة الإجراءات التي تمنع منح النادي الاسماعيلي من الحصول على ترخيص المشاركة في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وذلك لعدم قيام النادي الإسماعيلي بسداد المديونية المعلقة على النادي الإسماعيلي منذ صدور حكم المحكمة الرياضية الدولية (CAS) بتاريخ 21 فبراير 2021 وما أعقبها من أحكام وقرارات مؤيدة.

بيان نادي النجوم بشأن أحقية وقف منح الترخيص لنادي الإسماعيلي

حيث يتمسك نادي النجوم بتطبيق قواعد منح الترخيص طبقًا لقواعد الإتحاد المصري لكرة القدم والإتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) والإتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) التي تنص على عدم منح الترخيص لأي نادي مُدان لنادي آخر بحكم نهائي وبات كأحد أهم المعاير التي حددها الإتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) للحصول على الترخيص.

ويهيب نادي النجوم بسرعة إصدار قرار وقف الترخيص للنادي الإسماعيلي تنفيذًا للوائح والقوانين.

وكما يهيب نادي النجوم بمعالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للتدخل تأكيدًا على الإلتزام بتطبيق اللوائح والقوانين المصرية والقارية والدولية الخاصة بهذا الشأن، ومنع قيام أي جهه تابعة لإشراف الوزارة من القيام بتدابير أخرى تهدف إلى إنكار العدالة أمام نادي النجوم، إستنادًا على مسئولية الوزارة تجاه كل الأندية وتجاه سمعة الرياضة المصرية وقدرتها على إرثاء مبادئ العدالة بين جميع منتسبيها.